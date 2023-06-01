На юго-востоке Канады пока не могут остановить распространение сильнейших лесных пожаров

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Канадские пожарные продолжают борьбу с сильными природными пожарами в провинции Новая Шотландия, которые пока не удалось локализовать, сообщает телеканал CBC.

Согласно последним данным, площадь самого крупного пожара, который бушует в графстве Шелберн, составляет более 17 тыс. га.

Представитель министерства природных ресурсов Дейв Роквуд отметил, что огонь распростятся очень быстро. Около 50 домов уничтожены пожаром, еще сотни строений повреждены.

Число эвакуированных жителей Новой Шотландии из-за пожаров достигло 18 тыс. человек.

Глава провинции Тим Хьюстон направил федеральному правительству официальный запрос о помощи в борьбе с пожарами, в том числе размещение военнослужащих для ликвидации очагов возгорания, а также предоставление выплат жителям, которые временно остались без работы.

Премьер Канады Джастин Трюдо пообещал оказать федеральную помощь.

Местные пожарные и метеорологические службы не ожидают улучшения ситуации до выходных из-за сильного ветра и отсутствия осадков.

Природные пожары бушуют на юго-востоке Канады с прошлых выходных. Премьер провинции Новая Шотландия Тим Хьюстон назвал ситуацию "беспрецедентным кризисом".