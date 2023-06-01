Финляндия изучает ответ РФ на ноту о замораживании банковских счетов представительств

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россия ответила на ноту МИД Финляндии о замораживании банковских счетов представительств, и Хельсинки сейчас изучает ответ, сообщил глава МИД Пекка Хаависто.

В мае МИД Финляндии направил ноту в министерство иностранных дел РФ в связи с тем, что Россия заморозила счета представительств Финляндии в России.

"В ответной ноте Россия предлагает решение банковского вопроса. В настоящее время выясняется, подходит ли это решение Финляндии", - передает в четверг слова Хаависто портал Yle.

По словам Хаависто, "у России были банковские проблемы в Хельсинки, мы знали об этом и пытались помочь российским представительствам. Банки не могут расторгнуть дипломатические отношения, посольствам нужен доступ к банкам".

27 апреля Россия заморозила банковские счета посольства Финляндии в Москве и генерального консульства в Санкт-Петербурге. 4 мая Хельсинки направил Москве по этому поводу ноту.

17 мая Хаависто заявил, что МИД не собирается закрывать посольство и генконсульство из-за замораживания банковских счетов представительств.

Он отметил, что "замораживание является самым серьезным препятствием для практических операций миссии. Однако пока они могут нормально работать в России. Например, в помощь были взяты наличные деньги".

В Финляндии отмечают, что действия российской стороны нельзя считать ответным шагом, так как деятельность посольства и другая дипломатическая деятельность согласно Венской конвенции были исключены из санкций и потому никаких ограничений в отношении российских миссий не вводилось.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "эти действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков. Это факт. Неоднократно ставили перед финской стороной вопрос об отмене введенных рестрикций. Мы также предупреждали и делали это тоже неоднократно, что если ситуация не будет урегулирована, то мы будем вынуждены предпринять ответные меры. Однако финскими властями никаких действий в этом плане предпринято не было".