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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Россия сократит взаимное с Финляндией консульское присутствие

Россия сократит взаимное с Финляндией консульское присутствие
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Послу Финляндии в Москве Антти Хелантеря заявлено о решении российской стороны сократить взаимное консульское присутствие РФ и Финляндии, сообщили во вторник в МИД России.

В ведомстве заявили, что Хелантере был проинформирован о том, что российской стороной принято решение о закрытии с 1 июля канцелярии посольства России в городе Лаппеенранта. Одновременно финской стороне заявлено об отзыве с той же даты согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Петербурге, функционировавших с начала 1990-х годов.

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Главе финской дипмиссии вручена соответствующая нота МИД России.

На Смоленской площади отметили, что в нынешних условиях, "включая введенный финскими властями запрет с осени 2022 года на въезд в страну по шенгенским туристическим визам и прекращение их оформления, российской стороной на данном этапе принято решение о сокращении с Финляндией взаимного консульского присутствия, поскольку оно не соответствует текущему уровню российско-финляндских отношений".

"Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на финской стороне", - подчеркнули в МИД РФ.

Петербург Финляндия Лаппеэнранта МИД
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