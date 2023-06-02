Байден приветствовал одобрение сенатом США законопроекта по потолку госдолга

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден приветствовал принятие американским сенатом законопроекта по повышению лимита госдолга, поблагодарив лидеров верхней палаты Конгресса от обеих партий за быстрое рассмотрение.

"Вместе они еще раз продемонстрировали, что Америка - это нация, которая платит по счетам и выполняет свои обязательства - и всегда такой будет", - говорится в заявлении президента на сайте Белого дома.

Байден отметил: "Никто не получает на переговорах всего, чего хочет, но не заблуждайтесь: это двухпартийное соглашение - большая победа для нашей экономики и американского народа".

По его словам, "работа далека от завершения", но соглашение стало "важным шагом вперед".

Президент заявил о готовности подписать законопроект в пятницу и "обратиться непосредственно к американскому народу".

Принятие сенатом законопроекта также приветствовала министр финансов Джанет Йеллен.

"Я рада, что под руководством президента Байдена Конгресс принял двухпартийный закон о приостановлении лимита госдолга и предотвращении первого в истории дефолта Соединенных Штатов"

Он "полностью защищает доверие и кредитоспособность Соединенных Штатов и сохраняет наше финансовое лидерство, которое имеет решающее значение для нашего экономического роста и стабильности", - заявила глава Минфина.

Как сообщалось, сенат принял законопроект по потолку госдолга большинством голосов. За него проголосовали 63 сенатора, 36 выступили "против".

"Приняв этот законопроект, мы избежим дефолта сегодня вечером. Америка может вздохнуть с облегчением", - заявил лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер.

Теперь документ отправится на подпись президенту.

Принятый законопроект приостановит действие лимита американского госдолга до 1 января 2025 года.