Советник Байдена потребовал усилить давление на Китай по проблеме изменения климата
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Необходимо увеличить давление на Китай, чтобы он нарастил усилия, направленные на сокращение выбросов и борьбу с изменением климата, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Я действительно считаю, что мир должен активизироваться и (...) оказывать давление на Китай, чтобы он предпринял гораздо более решительные действия по сокращению выбросов", - сказал он в интервью CNN.
Как отметил ведущий телеканала, в настоящее время поборники борьбы с изменениями климата сосредоточили свое внимание на Китае и Индии, как на развивающихся странах, политические решения которых будут иметь решающее значение в ближайшие годы.
Салливан, коснувшись Китая, сказал в связи с этим: "Он не должен прятаться за какими-либо заявлениями о том, что является развивающейся страной, чтобы соблюдать ответственность. А эта ответственность в соответствии с Парижским соглашением по климату заключается в принятии существенных мер по сокращению выбросов в установленные сроки в ближайшей перспективе".
Телеканал напомнил, что спецпредставитель американского президента Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри должен вскоре прибыть в Пекин, чтобы попытаться возобновить американо-китайские переговоры на климатическую тему.