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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Советник Байдена потребовал усилить давление на Китай по проблеме изменения климата

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Необходимо увеличить давление на Китай, чтобы он нарастил усилия, направленные на сокращение выбросов и борьбу с изменением климата, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Я действительно считаю, что мир должен активизироваться и (...) оказывать давление на Китай, чтобы он предпринял гораздо более решительные действия по сокращению выбросов", - сказал он в интервью CNN.

Как отметил ведущий телеканала, в настоящее время поборники борьбы с изменениями климата сосредоточили свое внимание на Китае и Индии, как на развивающихся странах, политические решения которых будут иметь решающее значение в ближайшие годы.

Салливан, коснувшись Китая, сказал в связи с этим: "Он не должен прятаться за какими-либо заявлениями о том, что является развивающейся страной, чтобы соблюдать ответственность. А эта ответственность в соответствии с Парижским соглашением по климату заключается в принятии существенных мер по сокращению выбросов в установленные сроки в ближайшей перспективе".

Телеканал напомнил, что спецпредставитель американского президента Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри должен вскоре прибыть в Пекин, чтобы попытаться возобновить американо-китайские переговоры на климатическую тему.

Джейк Салливан Китай США
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