Южная Корея и США осудили произведенный КНДР запуск ракеты

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Совет нацбезопасности (СНБ) при президенте Южной Кореи назвал произведенный в среду Пхеньяном запуск ракеты "грубым нарушением резолюций Совбеза ООН" и "провокацией, угрожающей миру на Корейском полуострове и за его пределами".

"Члены постоянного комитета СНБ подчеркнули, что этот запуск, независимо от того, был ли он успешным, был грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и серьезной провокацией, угрожающей миру и безопасности на Корейском полуострове и в международном сообществе, и осудили это", - говорится в заявлении администрации южнокорейского президента.

Как сообщается, участники заседания договорились поддерживать координацию с союзниками и дружественными странами, а также продолжать внимательно следить за возможностью дополнительных запусков Северной Кореей.

Администрация президента Южной Кореи Юн Сок Еля созвала экстренное заседание постоянного комитета СНБ, чтобы обсудить произведенный в среду КНДР запуск ракеты.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж заявил, что США осуждают произведенный КНДР неудачный пуск спутника и призывают прекратить провокации и сесть за стол переговоров.

"США решительно осуждают КНДР за ее запуск с использованием технологии баллистических ракет, что является грубым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, усиливает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами", - говорится в заявлении Ходжа.

По его словам, президент США Джо Байден и его команда по национальной безопасности оценивают ситуацию в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами.

"Мы призываем все страны осудить этот пуск и призываем КНДР сесть за стол для серьезных переговоров. Дверь для дипломатии еще не закрыта, но Пхеньян должен немедленно прекратить свои провокационные действия и выбрать взаимодействие", - подчеркнул он.

США, как отмечает Ходж, предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности своей страны, защиты Южной Кореи и Японии.

Ранее южнокорейские военные сообщали, что КНДР осуществила пуск ракеты-носителя в южном направлении.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что зафиксировал запуск из Тончан-ри в 6:29 утра (23:29 по мск).

Президент Республики Корея Юн Сок Ель был проинформирован сразу после запуска и продолжал получать информацию в режиме реального времени, сообщил его офис.

Позднее Объединенный комитет начальников штабов заявил, что ракета упала в воды примерно в 200 км к западу от южнокорейского острова Очхон.

Космическое агентство Северной Кореи признало, что ракета, несущая военный разведывательный спутник, упала в Желтое море из-за неисправности двигателя.

Пхеньян пообещал провести повторный запуск в ближайшем будущем.