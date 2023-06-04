Авиация ВС Судана наносит удары по позициям сил спецназа в окрестностях Хартума

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Авиация армии Судана наносит удары по позициям сил быстрого реагирования (спецназ) в окрестностях Хартума, передает телеканал Al Jazeera.

Как сообщает Телеканал Al Hadath армейская авиация осуществляет воздушный налет на севере города Северный Хартум. По его информации, операция сопровождается мощным артиллерийским обстрелом.

В нескольких районах столицы идут столкновения между армией и спецназом. Звуки стрельбы слышны также в городе Омдурман. Кроме того, по данным Al Hadath, бои продолжаются в регионе Дарфур на западе суданского государства.

Вечером 3 июня истек срок действия временного гуманитарного перемирия, о котором представители армии Судана и спецназа договорились на переговорах в саудовском городе Джидда. 31 мая стало известно, что суданская армия приостанавливает участие в переговорах со спецназом в Джидде.

Столкновения в Судане начались в апреле 2023 года. В последние недели стороны периодически заключают соглашения о прекращении огня, однако нередко поступают сообщения о продолжении боевых действий. Параллельно с этим военные и СБР проводили переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Посредниками выступают США и Саудовская Аравия.