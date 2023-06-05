Истребитель был поднят в США для перехвата не реагировавшего на сигналы гражданского самолета

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американский истребитель F-16 поднялся в небо в воскресенье для перехвата гражданского самолета Cessna 560 Citation V, который в конечном итоге потерпел крушение на юго-западе штата Вирджиния, сообщает Североамериканское командование ПВО (NORAD).

Пилот гражданского самолета Cessna 560 Citation V, пролетающего над Вашингтоном (округ Колумбия) не реагировал, когда истребитель F-16 попытался установить контакт, говорится в пресс-релизе NORAD.

Отмечается, что в связи со сложившимися обстоятельствами F-16 было "разрешено лететь на сверхзвуковых скоростях", что привело к звуковому удару, услышанному жителями в округе Колумбия, штатах Мэриленд и Вирджиния.

Истребитель использовал сигнальные ракеты "в попытке привлечь внимание пилота", добавляется в пресс-релизе. Уточняется, что людям ничего не угрожало.

"NORAD пыталось установить контакт с пилотом до тех пор, пока самолет не потерпел крушение", - заявили военные.

Как сообщил телеканалу CNN осведомленный источник, F-16 не сбивали самолет. По его словам, для Федерального управления гражданской авиации (FAA) типично вызывать реактивные самолеты, если кто-то совершает небезопасный полет.

В свою очередь, FAA заявило, что самолет Cessna Citation потерпел крушение на юго-западе Вирджинии. Он врезался в "гору недалеко от Монтебелло, штат Вирджиния" около 15:30 (22:30 по по Москве) в воскресенье.

Самолет вылетел из муниципального аэропорта Элизабеттон (штат Теннесси) и направлялся в аэропорт Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорке.

Согласно источникам телеканала CNN, на борту разбившегося самолета находились четыре человека. Об их состоянии не сообщается.

Тем временем полиция Капитолия США заявила, что здание Капитолия было на короткое время переведено в режим "повышенной готовности" в связи с инцидентом.

"Комплекс Капитолия США был ненадолго переведен в режим повышенной готовности, пока самолет не покинул этот район", - сообщила полиция в твиттере.

Между тем, Секретная служба США заявила, что они не изменили своей позиции по обеспечению безопасности президента Джо Байдена, который во время инцидента играл в гольф недалеко от объединенной базы Эндрюс в Мэриленде.

Инцидент "не оказал никакого влияния на Секретную службу", заявил пресс-секретарь Энтони Гульельми.

По словам представителя Белого дома, президент был проинформирован об инциденте.