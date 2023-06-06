Американский генерал подтвердил важность контактов с Пекином для предотвращения конфликтов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Подержание контактов с Китаем по различным направлениям, включая военные, является необходимым для предотвращения конфликтов между двумя странами, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

"Поддержание таких отношений, взаимодействия на всех уровнях, будь то госдепартамент, ЦРУ или военные и т.д., является важной функцией для потенциальной деэскалации во время кризиса", - сказал он в интервью CNN, отметив, что "обе страны обладают значительным количеством ядерного оружия, у них большие и боеспособные вооруженные силы".

Он признал, что в настоящее время американо-китайские отношения находятся в сложной ситуации.

"Конечно, мы конкурируем и, возможно, мы находимся в конфронтации, но мы еще не в конфликте", - отметил Милли.

Он посетовал, что в такой обстановке у него до сих пор "не было возможности поговорить со своим (китайским - ИФ) коллегой".

"Я разговаривал со своим предыдущим коллегой (...), я думаю, это было в октябре или ноябре (...), с тех пор у меня не было возможности поговорить с его заменой", - сказал генерал.

Китай ранее отклонил предложение Вашингтона о встрече министров обороны двух стран в рамках конференции по безопасности в Азии ("Диалог Шангри-ла") в Сингапуре на прошлой неделе.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на конференции, заявил: "Я глубоко обеспокоен тем, что КНР не желает более серьезно заниматься улучшением механизмов урегулирования кризисов между нашими двумя вооруженными силами".

Кроме того, сообщалось, что представители американской администрации неоднократно заявляли о заинтересованности в возобновлении контактов между двумя странами по военной линии, которые были прерваны, когда США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. После этого Китай отклонил несколько попыток Остина и Милли связаться с китайскими коллегами по телефону.