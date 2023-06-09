Адвокат Трампа сообщил, что обвинения против него связаны с законом о шпионаже

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Джим Трасти, адвокат бывшего президента США Дональда Трампа, подтвердил, что его подзащитному предъявлены обвинения по семи пунктам, отметив, что они так или иначе связаны с нарушением закона о шпионаже.

"В них действительно есть некоторые формулировки, которые предполагают, в чем будет заключаться суть семи обвинений. Не на 100% ясно, поскольку все они являются отдельными обвинениями, но, в основном, они вытекают из обвинения в шпионаже", - сказал он в интервью CNN.

Трасти добавил, что что есть также "несколько обвинений, основанных на препятствовании (правосудию - ИФ), в даче ложных показаний".

При этом юрист оговорился, что команда адвокатов пока не получила копию обвинительного заключения.

Он подтвердил, что Трамп явится по полученной им повестке в суд, назвав обвинения "смехотворными".

Как сообщалось, сам Трамп заявил, что его вызывают в суд по делу о секретных документах, обнаруженных в его имении после ухода с поста главы государства.

"Мне предписано явиться в федеральный суд Майами во вторник в 3 часа дня", - написал экс-президент в своих соцсетях.

Он подтвердил распространенную СМИ накануне информацию, что прокуратура официально в письменной форме уведомила его о ведении в отношении него уголовного расследования.