Британский флот проследил за проходом боевых кораблей РФ вблизи Соединенного Королевства

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Британский эсминец Defender проследил за прохождением группы из трех российских боевых кораблей вблизи Соединенного Королевства, сообщил в пятницу Королевский военно-морской флот.

По его данным, в состав отряда ВМФ России входят ракетный фрегат "Адмирал Григорович", корветы "Сообразительный" и "Стойкий".

За российскими военными кораблями также вели наблюдение британский вертолет Wildcat, истребители Typhoon и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, которые были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии.