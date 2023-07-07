Tesla и еще 15 автопроизводителей пообещали прекратить ценовые войны в Китае

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Производители электромобилей Tesla и BYD вошли в число 16 автоконцернов, подписавших обязательство придерживаться "ключевых социалистических ценностей" и принципов честной конкуренции, отказавшись от ведения ценовых войн в Китае, пишет Financial Times.

Tesla и BYD активно снижали цены на свои автомобили в последние месяцы, что позволило им нарастить свои доли рынка, во многом за счет более мелких конкурентов и некоторых других брендов. Обе компании отчитались о рекордных продажах в минувшем квартале.

Старший инспектор Министерства промышленности и информационных технологий Китая Мяо Чансин ранее заявил, что игрокам китайского автомобильного рынка нужно избегать "безрассудного" снижения цен.

Tesla стала единственным иностранным автопроизводителем, подписавшим письмо, отмечает FT. На китайский рынок приходится почти треть совокупных продаж компании.