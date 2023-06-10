Президент Казахстана уволил министра по чрезвычайным ситуациям

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал указ об освобождении от должности главы МЧС Юрия Ильина, сообщила пресс-служба главы государства.

Освобождение от должности министра по ЧС произошло на фоне крупного лесного пожара, который уже вторые сутки бушует на востоке республики. Его площадь составила 60 тыс. га.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, ведутся поиски еще 11 человек.

Токаев отменил визит во Вьетнам и планирует в субботу посетить регион для проведения оперативного совещания и принятия мер по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от бедствия.