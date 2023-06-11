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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Главы МИД Турции и Египта обсудили по телефону двусторонние отношения

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и его египетский коллега Самих Шукри провели в воскресенье переговоры по телефону, передает агентство Anadolu.

По его данным, Шукри поздравил Фидана с вступлением на пост. Стороны обсудили двусторонние отношения Египта и Турции.

Других подробностей разговора агентство не приводит.

Как сообщалось, 3 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового правительства страны. В частности, новым министром иностранных дел стал Хакан Фидан. До этого он занимал пост главы нацразведки Турции.

Турция Египет
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