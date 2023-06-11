Главы МИД Турции и Египта обсудили по телефону двусторонние отношения
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и его египетский коллега Самих Шукри провели в воскресенье переговоры по телефону, передает агентство Anadolu.
По его данным, Шукри поздравил Фидана с вступлением на пост. Стороны обсудили двусторонние отношения Египта и Турции.
Других подробностей разговора агентство не приводит.
Как сообщалось, 3 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового правительства страны. В частности, новым министром иностранных дел стал Хакан Фидан. До этого он занимал пост главы нацразведки Турции.