Главы МИД Турции и Египта обсудили по телефону двусторонние отношения

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и его египетский коллега Самих Шукри провели в воскресенье переговоры по телефону, передает агентство Anadolu.

По его данным, Шукри поздравил Фидана с вступлением на пост. Стороны обсудили двусторонние отношения Египта и Турции.

Других подробностей разговора агентство не приводит.

Как сообщалось, 3 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового правительства страны. В частности, новым министром иностранных дел стал Хакан Фидан. До этого он занимал пост главы нацразведки Турции.