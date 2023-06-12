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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:26

Российского туриста убили в центре Стамбула

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российский турист погиб от удара ножом в драке с четырьмя неизвестными в центре Стамбула, полиция задержала двоих из них, сообщает газета Haberturk.

"Недалеко от площади Таксим в Стамбуле зарезали 40-летнего российского туриста Вячеслава Нечипорчука. По одной из версий, между россиянином и четырьмя неизвестными завязалась драка после ссоры из-за "поддразнивания" туриста. Нападавшие ранили гражданина РФ ножом в область сердца и скрылись", - пишет издание.

По версии некоторых турецких СМИ, россиянин оказал сопротивление при попытке забрать у него мобильный телефон.

Как отмечает Haberturk, очевидцы вызвали медиков на место преступления и попытались оказать россиянину первую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали, он скончался в больнице.

Полиция начала расследование инцидента. Задержаны двое подозреваемых, еще двоих разыскивают. Возбуждено дело по статье об умышленном убийстве.

Стамбул Вячеслав Нечипорчук Турция
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