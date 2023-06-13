Ракета SpaceX стартовала на орбиту с 72 мини-спутниками

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 во вторник по московскому времени стартовала на орбиту с 72 мини-спутниками в рамках миссии Transporter-8, сообщила компания разработчик-носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса SLC-4E на базе американских космических сил космических сил Ванденберг в Калифорнии в понедельник в 14:35 по Тихоокеанскому времени США (во вторник в 00:35 по Москве).

В рамках миссии на орбиту будет выведено 72 мини-спутника в интересах государственных и коммерческих организаций.