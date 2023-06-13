Представителям СМИ запретили вести фото и видеосъемку судебного заседания по делу Трампа

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Представителям СМИ будет запрещено проносить мобильные телефоны и другие электронные устройства в здание суда, где 13 июня экс-президенту США Дональду Трампу должно быть предъявлено обвинение, сообщает телеканал NBC News.

"Корреспондентам и другим представителям средств массовой информации запрещается использовать все сотовые телефоны и/или электронное оборудование в здании суда США (...) в Майами", - говорится в судебном приказе главного окружного судьи США Сесилии Алтонаги.

Тем временем федеральный магистратский судья Джон Гудман отклонил просьбу коалиции журналистов разрешить "ограниченное количество фотографий и видеозаписей в зале суда и/или во внешнем коридоре до начала завтрашнего разбирательства".

По его словам, "разрешение фотографировать подорвало бы масштабные меры безопасности, принятые во время слушания".

Он отметил, что расшифровка стенограммы судебного заседания будет предоставлена в тот же день.

Гудман подчеркнул, что его решение не относится к будущим слушаниям процесса.

"Мое участие в этом деле почти наверняка закончится завтра. (...) Поэтому я не считаю уместным, чтобы я выносил решение о том, что произойдет в ходе будущих разбирательств", - цитирует постановление Гудмана ABC News.

Между тем, мэр Майами Фрэнсис Суарес заявил во время пресс-конференции в понедельник, что город готов справиться с любыми протестами и демонстрациями, которые могут произойти во время первого выступления Трампа в федеральном суде во вторник.

Он предупредил пассажиров пригородных поездов, что могут возникнуть "сбои" в организации дорожного движения.

По его словам, в случае необходимости дороги могут быть перекрыты, но изначально власти не планируют этого делать.

Во вторник экс-президенту Трампу будет предъявлено федеральное обвинение в умышленном хранении секретных документов.

Как сообщалось, прокуратура предъявила Трампу обвинение по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов в его личной резиденции во Флориде. В частности, 31 пункт связан с секретными документами о системе обороны США и других стран.