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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:28

Domino's Pizza уйдет из Дании и сократит число пиццерий в других странах

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Австралийская Domino's Pizza Enterprises закроет убыточные рестораны в Дании в рамках более широких мер по сокращению расходов и существенному повышению прибыльности, говорится в сообщении компании.

Domino's Pizza управляет 27 пиццериями в Дании.

Кроме того, компания оптимизирует остальную сеть ресторанов и закроет примерно 65-70 пиццерий, работа которых не приносит достаточных доходов. В том числе будут затронуты торговые точки на Тайване, в Малайзии, Сингапуре и Камбодже.

Всего глобальная сеть Domino's Pizza насчитывает 3 827 ресторанов.

Рост сопоставимых продаж в текущем финансовом году останется ниже среднесрочного прогноза в 3-6%, сообщила также компания.

Котировки акций Domino's Pizza упали на 5,9% по итогам торгов во вторник. Рыночная стоимость компании за последние 12 месяцев рухнула более чем на 30%, в то время как фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавил 3%.

Domino's Pizza Австралия Дания
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