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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:42

Глава МИД Китая потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Глава китайского МИД Цинь Ган в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал на новые трудности в отношениях Вашингтона и Пекина, а также отметил недопустимость вмешательства США во внутренние дела КНР, сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

"Цинь Ган прояснил решительную позицию Китая по ключевым вопросам, таким как тайваньский вопрос, и отметил, что США должны уважать ее и прекратить вмешательство во внутренние дела Китая", - цитируют коммюнике китайские СМИ .

Китайский министр отметил, что "отношения Китая и США столкнулись с новыми трудностями и вызовами". При этом он добавил, что Пекин всегда подходил к двусторонним отношениям на основе принципов взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.

В Госдепартаменте сообщили, что Блинкен и Цинь Ган по телефону обсудили важность сохранения контактов между двумя странами.

Госдепартамент Китай МИД США Цинь Ган
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