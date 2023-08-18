Klaipedos nafta расширит мощности СПГ-терминала только до 5 млрд куб. м

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Регазификационные мощности судна-хранилища сжиженного природного газа Independence в Клайпедском порту планируется расширить по нижнему порогу - до 5 млрд кубометров с нынешних 3,75 млрд кубометров, заявил глава госкомпании Klaipedos nafta (оператор терминалов СПГ и нефти в порту) Дарюс Шиленскис.

Ранее рассматривалась возможность расширения мощностей Independence либо до 5 млрд, либо до 6,25 млрд кубометров.

"Мы рассматриваем расширение (регазификационных мощностей - ИФ) только до 5 млрд кубических метров. Причин для такого решения много, в том числе и технологических", - сообщил Шиленскис на онлайн-семинаре для инвесторов в пятницу.

Он напомнил, что окончательное решение о расширении СПГ-терминала предполагается принять в последнем квартале текущего года.

Шиленскис не уточнил, сколько может стоить расширение мощностей. По его словам, этот вопрос в настоящее время обсуждается с региональными участниками рынка.

Ранее глава Klaipedos Nafta заявлял, что реализация проекта расширения терминала сжиженного природного газа в Клайпеде не может быть быстрой и потребует нескольких лет. "Если говорить о полномасштабном проекте - от анализа, планирования до реализации, я не думаю, что здесь речь идет о периодах в месяцы, мы говорим о периодах в годы. Но точнее я не хочу утверждать, так как жду ответа от наших технологов и владельцев терминала", - говорил он.

В июле Klaipedos Nafta сообщала, что оценит возможности расширения регазификационной мощности терминала СПГ с нынешних 3,75 млрд кубометров до 5 млрд или 6,25 млрд кубометров в год. Для этого она планирует заказать два исследования.

"В этом году значимость Клайпедского СПГ-терминала, который в настоящее время является единственной альтернативой поставок газа в Балтийском регионе, значительно возросла, а спрос на мощности терминала значительно превысил предложение", - объясняла компания.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил в начале апреля, что страна оценивает финансовые возможности развития Клайпедского терминала СПГ. По его словам, развитие терминала будет зависеть от рентабельности инвестиций.