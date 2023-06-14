Всемирный банк прогнозирует рост денежных переводов мигрантов на 1,4% в 2023 году

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Объем денежных переводов в страны с низкими и средними доходами (СНСД) населения в 2023 году увеличится на 1,4% и составит порядка $656 млрд, прогнозирует Всемирный банк.

Темпы роста существенно замедлятся после повышения в прошлом году на 8% - до $647 млрд. Это обусловлено ожидаемым ослаблением экономической активности в странах-источниках денежных переводов в этом году, что ограничит рост заработной платы и занятость мигрантов, отмечается в сообщении ВБ.

В 2022 году значительные объемы денежных переводов поддерживались высокими ценами на нефть в странах Персидского залива, что повысило доходы мигрантов. Еще одним фактором были значительные переводы средств из России в государства Центральной Азии.

По регионам приток денежных переводов вырос в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе на 0,7% (до $130 млрд), в Европе и Центральной Азии - на 19% (до $79 млрд), в странах Латинской Америки и Карибского бассейна - на 11,3% (до $145 млрд), в южной части Азии - на 12,2% (до $176 млрд), в государствах Африки, расположенных к югу от Сахары - на 6,1% (до $53 млрд). При этом показатель сократился на 3,8% (до $64 млрд) в регионе Ближний Восток и Северная Африка.

В пятерку крупнейших стран-получателей денежных переводов в 2022 году вошли Индия ($111 млрд), Мексика ($61 млрд), Китай ($51 млрд), Филиппины ($38 млрд) и Пакистан ($30 млрд).

К государствам, в которых приток таких средств составляет значительную долю экономики, относятся Таджикистан (51% ВВП), Тонга (44%), Ливан (36%), Самоа (34%) и Киргизия (31%). Это подчеркивает важность денежных переводов для финансирования счета текущих операций и дефицита бюджета, говорится в обзоре.

"Денежные переводы стали финансовым спасательным кругом во многих экономиках во время пандемии и станут еще более важными в обозримом будущем", - полагает ведущий автор отчета ВБ Дилип Ратха.

Средняя по миру стоимость перевода $200 составляла в четвертом квартале прошлого года 6,2% по сравнению с 6% годом ранее. Банки брали наибольшую комиссию (в среднем 11,8%), менее дорогостоящими способами пересылки средств являлись почтовые службы (6,3%), операторы систем денежных переводов (5,4%) и компании мобильной связи (4,5%). Однако на мобильных операторов пришлось менее 1% от общего объема пересылаемых денег.