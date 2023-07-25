Кандидат в президенты США Рон Десантис попал в ДТП

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Флориды Рон Десантис, претендующий на участие в президентской гонке 2024 года от республиканцев, во вторник попал в автомобильную аварию с участием нескольких машин по дороге на мероприятие в Чаттануге (штат Теннесси, США), сообщает Associated Press.

По информации агентства, Десантис не пострадал, а один из членов его команды получил легкую травму.

Другие детали происшествия не сообщаются.

Рон Десантис официально выдвинул кандидатуру для участия в борьбе за право стать кандидатом в президенты США от республиканцев в мае этого года.

44-летний Десантис с 2019 года занимает пост губернатора Флориды. До этого, с 2013 по 2018 год был членом Палаты представителей США от этого штата. Он считается самым серьезным соперником экс-президента США Дональда Трампа среди других кандидатов-республиканцев.