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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Республиканцы требуют результаты расследования происшествия с китайским аэростатом

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сенаторы-республиканцы призвали президента США Джо Байдена представить публичный отчет об оценке его администрацией инцидента с китайским воздушным шаром в феврале, сообщает The Hill.

Авторы письма призвали Байдена обнародовать информацию о том, как китайский воздушный шар смог проникнуть на территорию США, что он перевозил и какую информацию смог собрать.

"Мы призываем вас противостоять усилиям Пекина заставить Соединенные Штаты замолчать в связи с нарушением КНР суверенитета США и немедленно обнародовать выводы ФБР о китайском шпионском воздушном шаре", - заявили законодатели.

Авторами письма выступили ведущие республиканцы в сенатских комитетах по разведке и вооруженным силам - Марко Рубио и Роджер Уикер, подписались под посланием еще 17 сенаторов-республиканцев.

Законодатели также призвали администрацию Байдена "рассмотреть все варианты" реагирования на угрозы национальной безопасности США со стороны Китая.

"Пекин продолжает испытывать решимость США и подрывать доверие к США - мы должны ответить силой, иначе рискуем столкнуться с дальнейшей агрессией со стороны противников Америки", - написали они.

Свое письмо республиканцы отправили в то время, когда госсекретарь США Энтони Блинкен должен посетить Китай с визитом.

Ожидается, что в Пекине, куда он отправится 16 июня, Блинкен проведет переговоры с китайскими официальными лицами и "обсудит важность поддержания открытых линий коммуникаций для ответственного управления отношениями между США и КНР".

Первоначально поездка госсекретаря была запланирована на февраль, но была отменена в связи с происшествием с китайским аэростатом.

Джо Байден Китай США
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