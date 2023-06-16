В НАТО обсудили угрозы в ядерной сфере

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу сообщил, что Группа альянса по ядерному планированию обсудила угрозы в ядерной сфере и адаптацию к ним.

"Группа НАТО по ядерному планированию встретилась, что обсудить аспекты ситуации в сфере ядерной безопасности и нынешнюю адаптацию ядерного сдерживания, которое проводит НАТО", - сказал генсек на пресс-конференции.

Среди факторов, которые влияют на эту адаптацию, Столтенберг упомянул, в том числе, Россию, КНДР, Китай и Иран.