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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

На севере Индии из-за аномальной жары скончались около 100 человек

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Около ста человек скончались вследствие аномальной жары на севере Индии, сообщает в понедельник The Guardian.

По данным издания, в штате Уттар-Прадеш максимальная температура в 43 градуса была зафиксирована в воскресенье, а в Бихаре в субботу было 44,7 градуса. Ситуацию усугубляет 25-процентная влажность.

Местные власти призывают население, особенно пожилых людей, оставаться в помещениях в течение светового дня.

The Guardian напоминает, что период с апреля по июнь - самое жаркое время года в большей части Индии, позже температура спадает, когда в страну приходят сезонные муссонные дожди.

Индия
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