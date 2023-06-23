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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

На север Китая пришла аномальная жара

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Метеорологическая служба Пекина выпустила в пятницу предупреждение наивысшего уровня о жаре, когда температура в столице Китая превысила 41 градус по Цельсию, сообщает газета South China Morning Post.

По данным метеорологического управления, температура выше 40 градусов по Цельсию держится более двух суток подряд. Показатель в 41,1 градуса по Цельсию, зафиксированный в четверг, побил рекорд 1961 года, когда жара достигла отметки в 40,6 градусов.

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"Красные" предупреждения о жаре также объявили в провинции Хэбэй, где температура достигает 39 градусов. Однако не исключается, что в некоторых городах провинции температура может достичь 42 градусов по Цельсию. Ожидается, что рекордная жара продержится минимум три дня.

Летом 2022 года жители Китая пережили сильнейшую жару и засуху за последние десятилетия. В этом году аномальное повышение температуры началось даже раньше, в марте, когда в десятках городов Китая была зафиксирована рекордно высокая для весны температура.

Китай
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