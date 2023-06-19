Евросоюз сократил импорт нефти и нефтепродуктов из РФ в марте до 1,4 млн т

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Импорт нефти и нефтепродуктов из РФ в страны Евросоюза в марте 2023 года сократился до 1,4 млн тонн в условиях антироссийских санкций, говорится в отчете Статистического управления Евросоюза (Eurostat), опубликованном в понедельник.

Мартовский показатель был на 90% ниже среднемесячного объема поставок в период с 2019 по 2022 год, составлявшего 15,2 млн тонн.

Шестой пакет санкций в отношении РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, принятый в июне 2022 года, предусматривал введение эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов в ЕС. Запрет на морские поставки российской нефти вступил в силу 5 декабря 2022 года, нефтепродуктов - 5 февраля 2023 года.

ЕС начал переключаться на закупку этих энергоносителей из других источников до вступления запретов, отмечают в Eurostat.

Импорт российской нефти в страны ЕС, составлявший в январе 2022 года 12,4 млн тонн, упал до 3,7 млн тонн в декабре 2022 года, когда первая часть эмбарго вступила в силу. В марте 2023 года объем поставок был 1,17 млн тонн.

Государства ЕС сократили закупки нефтепродуктов в РФ с 3,3 млн тонн в январе прошлого года до 0,7 млн тонн в феврале 2023 года - после начала действия второй части эмбарго. В марте импорт составил 0,3 млн тонн, отмечает Eurostat.

Общий объем поставок российской нефти в Евросоюз не упал до нулевого уровня в связи с исключениями из санкций, которые допускают ограниченный импорт при определенных условиях, говорится в отчете.