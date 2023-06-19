Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Темпы потепления с 1980-х годов в Европе оказались в два раза выше среднемирового уровня

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Скорость потепления климата в Европе с 1980-х годов превышает средний уровень потепления в мире, сообщила в понедельник Всемирная метеорологическая организация (ВМО, учреждение ООН).

"С 1980-х годов темпы потепления в Европе вдвое превышают среднемировой уровень, что оказывает далеко идущее воздействие на социально-экономическую структуру и экосистемы региона", - говорится в пресс-релизе к докладу "Состояние климата в Европе в 2022 году", подготовленном ВМО.

Отмечается, что температура воздуха в Европе в прошлом году была примерно на 2,3 градуса по Цельсию выше среднего доиндустриального уровня (1850-1900 гг.), который используется в качестве базового показателя в рамках Парижского соглашения по климату.

При этом в докладе говорится о том, что в Евросоюзе впервые объемы полученной с помощью возобновляемых источников энергии превысили объемы, полученные посредством природного газа.

"Впервые в ЕС было произведено больше электроэнергии за счет ветра и солнца, чем за счет природного газа", - сказал генсек ВМО, профессор Петтери Таалас.

В исследовании также указано, что в прошлом году "температуры поверхности моря в Европе достигли новых максимумов, что сопровождалось морскими волнами тепла", а также наблюдалось "беспрецедентное таяние ледников".

Согласно докладу, в 2022 году в Европе было зафиксировано самое теплое лето за всю историю наблюдений.

ВМО ООН Всемирная метеорологическая организация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Boeing планирует ускорить темпы производства самолетов 737 MAX до 42 единиц в месяц

Boeing планирует ускорить темпы производства самолетов 737 MAX до 42 единиц в месяц

На саммите НАТО в июле не будут обсуждать вопрос о приглашении Украины в альянс

На саммите НАТО в июле не будут обсуждать вопрос о приглашении Украины в альянс

В Белоруссии введут химическую кастрацию для педофилов

Не менее 300 пакистанцев погибли при крушении судна с мигрантами у берегов Греции

Российские моряки спасли в Средиземном море 68 пассажиров аварийного судна

FATF начинает пленарную неделю, статус России в организации под вопросом

FATF начинает пленарную неделю, статус России в организации под вопросом

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 июня

Фондовые индексы США снизились в пятницу, но уверенно выросли по итогам недели

Фондовые индексы США снизились в пятницу, но уверенно выросли по итогам недели
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });