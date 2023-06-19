Темпы потепления с 1980-х годов в Европе оказались в два раза выше среднемирового уровня

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Скорость потепления климата в Европе с 1980-х годов превышает средний уровень потепления в мире, сообщила в понедельник Всемирная метеорологическая организация (ВМО, учреждение ООН).

"С 1980-х годов темпы потепления в Европе вдвое превышают среднемировой уровень, что оказывает далеко идущее воздействие на социально-экономическую структуру и экосистемы региона", - говорится в пресс-релизе к докладу "Состояние климата в Европе в 2022 году", подготовленном ВМО.

Отмечается, что температура воздуха в Европе в прошлом году была примерно на 2,3 градуса по Цельсию выше среднего доиндустриального уровня (1850-1900 гг.), который используется в качестве базового показателя в рамках Парижского соглашения по климату.

При этом в докладе говорится о том, что в Евросоюзе впервые объемы полученной с помощью возобновляемых источников энергии превысили объемы, полученные посредством природного газа.

"Впервые в ЕС было произведено больше электроэнергии за счет ветра и солнца, чем за счет природного газа", - сказал генсек ВМО, профессор Петтери Таалас.

В исследовании также указано, что в прошлом году "температуры поверхности моря в Европе достигли новых максимумов, что сопровождалось морскими волнами тепла", а также наблюдалось "беспрецедентное таяние ледников".

Согласно докладу, в 2022 году в Европе было зафиксировано самое теплое лето за всю историю наблюдений.