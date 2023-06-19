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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В крупнейшем парке развлечений в Германии произошел сильный пожар

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пожарные борются с крупным возгоранием в самом большом парке развлечений в Германии "Европа-парк", сообщает в понедельник Associated Press.

"Все посетители покидают парк в установленном порядке", - заявили в полиции. Отмечается, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.

Пожарные борются с возгоранием, оно находится "под контролем".

Местные СМИ сообщают, что огнем охвачены испанская тематическая секция парка и зона под названием "Магический мир алмазов" (Magic World of Diamonds).

"Европа-парк" (Europa-Park) находится в городе Руст в федеральной земле Баден-Вюртемберг недалеко от границы с Францией. Он является крупнейшим парком развлечений в стране и вторым по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда.

Германия
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