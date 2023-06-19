Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Евросоюз осудил военную операцию Израиля в палестинском городе Дженин

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ЕС серьезно обеспокоен последними событиями в палестинском городе Дженин, где израильская военная операция привела к жертвам среди гражданского населения, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Военные операции должны быть соразмерными и соответствовать международному гуманитарному праву. В соответствии со своим давним решительным неприятием политики Израиля в отношении поселений Европейский союз обеспокоен объявленными Израилем намерениями ускорить в конце июня планирование более 4 тысяч единиц поселенческого жилья на оккупированном Западном берегу реки Иордан", - говорится в коммюнике, опубликованном вечером в понедельник в Брюсселе.

В документе содержатся призыв прекратить этот процесс и напоминание, что "поселения являются незаконными в соответствии с международным правом, представляют собой препятствие на пути к миру и угрожают жизнеспособности решения (ближневосточного конфликта - ИФ) через создание двух государств".

"Европейский союз также обеспокоен внесенными 18 июня правительством Израиля изменениями в процесс планирования и управления поселениями, которые ускорят их планирование и утверждение", - отмечается в коммюнике представителя ЕВС.

В Брюсселе считают, что такие односторонние шаги противоречат необходимости обеспечения спокойствия и разрядки напряженности на местах. ЕС призвал стороны "подтвердить свою приверженность делу деэскалации и проложить путь к политическому подходу".

Не менее пяти палестинцев погибли, более 90 получили ранения в ходе операции израильских сил безопасности в Дженине, передали в понедельник ближневосточные СМИ.

О погибших с палестинской стороны сообщила местная служба здравоохранения.

Кроме того, в ходе операции ранения получили израильские военные. Антитеррористическую операцию в Дженине проводили военные из Армии обороны Израиля и силы пограничной полиции. Она началась в ночь на понедельник и продлилась до середины дня. В ходе операции палестинские бойцы атаковали армейские бронеавтомобили, ЦАХАЛ в ответ на это поднял в воздух боевые вертолеты и нанес удары с воздуха.

Израиль Дженин Палестина Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Boeing планирует ускорить темпы производства самолетов 737 MAX до 42 единиц в месяц

Boeing планирует ускорить темпы производства самолетов 737 MAX до 42 единиц в месяц

На саммите НАТО в июле не будут обсуждать вопрос о приглашении Украины в альянс

На саммите НАТО в июле не будут обсуждать вопрос о приглашении Украины в альянс

В Белоруссии введут химическую кастрацию для педофилов

Не менее 300 пакистанцев погибли при крушении судна с мигрантами у берегов Греции

Российские моряки спасли в Средиземном море 68 пассажиров аварийного судна

FATF начинает пленарную неделю, статус России в организации под вопросом

FATF начинает пленарную неделю, статус России в организации под вопросом

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 июня

Фондовые индексы США снизились в пятницу, но уверенно выросли по итогам недели

Фондовые индексы США снизились в пятницу, но уверенно выросли по итогам недели
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });