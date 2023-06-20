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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Население Германии в 2022 году выросло на 1,3% из-за притока мигрантов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Германии на конец 2022 года проживало 84,4 млн человек, что является рекордом, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Население за прошлый год выросло на 1,122 млн человек (на 1,3%). Для сравнения: в 2021 году оно увеличилось на 82 тыс. человек (на 0,1%).

Основной причиной повышения количества жителей была иммиграция. В прошлом году чистая иммиграция (разница между приехавшими и уехавшими из страны) составила 1,455 млн человек по сравнению с 329 тыс. в 2021 году. В первую очередь, это было обусловлено потоком беженцев с Украины, отмечается в сообщении Destatis.

Как и в предыдущие годы, в 2022 году в Германии умерло больше людей, чем родилось. Превышение числа смертей над количеством рождений увеличилось до 327 тыс. по сравнению с 228 тыс. годом ранее.

Пожилые люди составляют все более значительную часть населения страны, в связи с чем количество умерших растет на протяжении уже около 20 лет.

Германия
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