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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Столкновения в Судане возобновились после завершения трехдневного перемирия

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Боестолкновения между вооруженными силами Судана и противостоящей им группировкой Силы быстрого реагирования (СБР) возобновились в среду сразу после окончания трехдневного прекращения огня, сообщает в среду агентство Associated Press.

По словам жителей Хартума, в среду столкновения начались рано утром, они были сосредоточены вокруг штаб-квартиры разведслужб близ международного аэропорта Хартума. Также беспорядочные столкновения возникали и в других районах столицы. Бои также шли в районе города Омдурман.

Очередное перемирие начало действовать 18 июня и продлилось до среды. Оно было заключено при посредничестве Саудовской Аравии и США.

Боевые действия в Судане продолжаются с середины апреля. Столкновения происходят между вооруженными силами страны и Силами быстрого реагирования. Они уже унесли жизни более 3 тыс. человек, более 6 тыс. получили ранения и травмы. Боестолкновения спровоцировали резкий рост миграции в соседние страны и внутренних перемещений людей по стране, в настоящее время насчитывается более 2,2 млн беженцев.

Судан
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