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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

Посольство России в Судане временно перевели из Хартума в Порт-Судан

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российское посольство в Судане временно переведено из столицы в город Порт-Судан, из-за продолжающихся в Хартуме боев подразделений регулярной армии с Силами быстрого реагирования, сообщили в МИД России.

Переезд состоялся 27 и 28 июля, он занял около суток и прошел по плану, согласованному с властями республики.

Теперь дипмиссия находится на расстоянии 850 км от Хартума. В Порт-Судан дипломаты добрались сухопутным путем.

"На пути следования в зоне контроля каждой из противоборствующих сторон российской автоколонне была предоставлена охрана. Утром 28 июля она прибыла в пункт назначения", - сообщил МИД.

Порт-Судан МИД Судан Хартум
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