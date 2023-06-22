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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Uber сократит 35% сотрудников подразделения по подбору персонала

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, сократит 200 сотрудников подразделения по подбору персонала, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение, разосланное работникам.

Сокращения коснутся 35% сотрудников команды по найму персонала и составят менее 1% общего штата компании.

Ранее в этом году Uber сократила сотни рабочих мест, стремясь урезать расходы. Увольнения затронули преимущественно подразделение компании в сфере грузоперевозок, а также зарубежные операции в сегменте доставки еды.

В общей сложности, с учетом объявленных в среду планов, сокращения составляют менее 3% штата Uber. Количество сотрудников компании по всему миру превышает 32 тыс.

Акции Uber подорожали на 1,2% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 72,5%.

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