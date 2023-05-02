Uber в I квартале увеличила EBITDA в 4,5 раза

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, в I квартале увеличила прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) в 4,5 раза, что превзошло ожидания.

Как сообщается в пресс-релизе компании, показатель вырос до $761 млн с $168 млн годом ранее. Скорректированная EBITDA, ключевой показатель рентабельности операций Uber, повысилась до $761 млн с $593 млн.

Консенсус-прогноз составлял $689 млн.

Чистый убыток уменьшился до $157 млн, или 8 центов в расчете на акцию, по сравнению с $5,93 млрд, или $3,04 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Результат за прошедший квартал включает разовый доход в размере $320 млн, в основном от переоценки стоимости инвестиций.

Выручка в январе-марте подскочила на 29% и составила $8,82 млрд против $6,85 млрд годом ранее.

Совокупный объем заказов компании увеличился на 19% - до $31,408 млрд. В том числе заказы сервиса такси повысились на 40% (до $14,981 млрд), сервиса доставки - на 8% (до $15,026 млрд), а бизнеса в сфере грузовых перевозок - упали на 23% (до $1,401 млрд).

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали чистый убыток компании на уровне 9 центов на акцию при выручке в $8,7 млрд и объеме заказов около $31,38 млрд.

Число поездок, совершенных водителями Uber в первом квартале, увеличилось на 24% - до 2,124 млрд, говорится в отчетности.

Согласно прогнозу компании, совокупный объем ее заказов во втором квартале будет находиться в диапазоне $33,34 млрд, скорректированная EBITDA - $800-850 млн. Эксперты в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $32,85 млрд и $761 млн соответственно.

Котировки акций Uber взлетели на 9,6% в ходе предварительных торгов во вторник. Рыночная стоимость компании за последние три месяца повысилась на 5,9% (до $62,4 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 2,2%.