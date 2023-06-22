Российский представитель дал объяснения в МИД Молдавии по поводу заявлений Сальдо

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь посольства РФ в Молдавии Анатолий Лошаков дал объяснения в молдавском МИДе по поводу заявлений губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

"В связи с этим были даны пояснения. Мы обсудили, что цели операции определяет министерство обороны РФ, а не представители региональной власти. Мы старались полагаться на понимание наших молдавских партнеров в том плане, что цели спецоперации направлены против Украины", - сказал Лошаков журналистам в четверг после посещения МИДа Молдавии.

В ночь на четверг мостовые сооружения на административной границе между Крымом и Херсонской областью вблизи Чонгара попали под обстрел со стороны вооруженных сил Украины. В результате было повреждено дорожное покрытие, автомобильное движение остановлено.

После этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил журналистам, что повреждение моста внесет некоторые коррективы и неудобства, но не изменит ход российской специальной военной операции, и пригрозил возможным ответом, упомянув, в частности, Джурджулештский мост, находящийся в Молдавии.

В МИД Молдавии назвали заявления Сальдо "абсолютно неприемлемыми" и вызвали для объяснений посла РФ в Молдавии. МИД Румынии также осудил заявления Сальдо.

Село Джурджулешты входит в Вулканештский район на юге Молдавии. В 2003 году там был построен порт. Для выхода к Черному морю через Дунай Украина отдала Молдавии участок в 450 метров. Взамен Молдавия уступила участок автотрассы Одесса-Рени протяженностью 8,8 км, который проходил по территории Молдавии.