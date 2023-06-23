ЕС ввел санкции в отношении двух банков, оказывающих услуги на территории ДНР и ЛНР

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против двух банков, работающих на территории Донецкой и Луганской народных республик, говорится в Официальном журнале ЕС.

Эти ограничительные меры введены в рамках 11-го пакета санкций Евросоюза в отношении России.

В список ЕС попали российский ЦМРбанк и зарегистрированный в Южной Осетии Международный расчетный банк (МРБ).

ЦМРбанк основан в 2015 году. Как говорится на его сайте, приоритетное направление - работа с компаниями малого и среднего бизнеса. Помимо головного офиса в Москве, у него есть филиалы и дополнительные офисы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Это один из банков в этих регионах, участвующих в обмене гривен на рубли для местных жителей, а также в предоставлении льготных кредитов. Следовательно, ЦМРбанк несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в материалах ЕС.

Южноосетинский Международный расчетный банк работает на рынке финансовых услуг с 2015 года. В том же году банк открыл представительство в ЛНР, а в октябре 2018 года получил разрешение на работу в ДНР. У него также есть офисы в Запорожской и Херсонской областях. Банк уже находится под санкциями Великобритании.