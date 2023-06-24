Лукашенко на фоне ситуации в РФ провел совещания с силовиками и военными

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне событий в России провел два совещания с силовиками и военными.

"Совещания прошли утром и после обеда. На них были приглашены руководство силового блока и военные", - сказала пресс-секретарь главы государства, слова которой приводит госагентство БелТА.

Как сообщалось, президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин в субботу переговорили по телефону. "Президент России позвонил сегодня утром президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России", - рассказали ранее в пресс-службе белорусского лидера.