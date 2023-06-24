Глава МИД Белоруссии заявил о готовности ОДКБ и ЕАЭС продвигать объединительную повестку

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил о готовности партнеров в ОДКБ и ЕАЭС продвигать объединительную повестку и развивать кооперацию.

"У всех без исключения моих коллег есть четкое понимание того, что мы действительно должны объединять усилия, что мы должны демонстрировать солидарность, и мы должны совместными сплоченными усилиями искать развязки всех тех сложных вопросов, которые у нас стоят на повестке дня", - заявил Алейник в эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу.

По его словам, вопросы касаются как внутреннего периметра ОДКБ, так и наших рисков и угроз, с которыми страны сталкиваются на внешнем контуре организации.

"Сегодня без сплоченности и солидарности, без совместных объединительных усилий будет сложно решать те задачи, которые стоят перед нами", - заявил министр.

Помимо вопросов консолидации стран ОДКБ, Алейник отметил рост потенциала экономического интеграционного сотрудничества в рамках ЕАЭС.

"В приоритетном порядке мы сейчас смотрим на вопросы технологического суверенитета. Эти вопросы вышли на передний план нашего интеграционного образования. И немало уже сделано в части принятых решений по поддержке проектов промышленной кооперации", - отметил Алейник.