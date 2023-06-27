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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Нетаньяху планирует в июле посетить Китай

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается посетить Китай в следующем месяце на фоне растущего влияния Пекина в регионе. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на свои источники.

"В последнее время Китай активизировал участие на Ближнем Востоке, и премьер-министр должен быть там, чтобы представлять интересы Израиля", - цитирует издание одного из источников.

Стороны пока не объявляли о визите, однако, по сообщениям источников, в последние дни между офисами двух лидеров "были проведены расширенные контакты по вопросам подготовки визита".

Газета напоминает, что Китай выступил посредником в возобновлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией в марте.

Не исключено, что и Нетаньяху может попытаться улучшить отношения с Саудовской Аравией с помощью Китая.

Визит также должен продемонстрировать, что Израиль не намерен ждать благосклонности со стороны США и располагает своими дипломатическими возможностями.

"Нетаньяху не собирается стоять и ждать приглашения посетить Белый дом, которого не последует. Он также работает по параллельным каналам", - сказал один дипломатический источник.

Издание пишет, что президент США Джо Байден "публично держал Нетаньяху на расстоянии вытянутой руки; в марте он заявил, что премьер не будет приглашен в ближайшее время в контексте протестов в Израиле против планов правительства перестроить судебную систему".

Кроме того, США уже открыто выступили против расширения Тель-Авивом строительства в израильских поселениях на западном берегу Иордана.

Высокопоставленные источники газеты охарактеризовали предстоящую поездку Нетаньяху как "ломающую существующие рамки". США долгое время обладали значительным влиянием на Ближнем Востоке, а Израиль был одним из их самых важных союзников в регионе. Поворот к Китаю мог бы изменить эти отношения и стать серьезным стимулом для усиления влияния Пекина на Ближнем Востоке, отмечается в публикации.

Израиль Китай Биньямин Нетаньяху
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