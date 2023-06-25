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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Польша заявила об усилении контроля на границе с Белоруссией

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Польша усилила контроль на границе с Белоруссией на фоне событий с группой "Вагнер", в том числе за счет задействования разведки и военных в приграничье, заявил в воскресенье польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"После ранее проведенного инструктажа с 18-м Белостокским разведывательным полком я также встретился с солдатами Войска Польского, которые дежурят у стены на границе с Белоруссией... Вчера мы еще раз убедились, насколько важно это заграждение длиной 206 км", - написал Моравецкий в своем аккаунте в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

"События позавчера в России показывают, что все происходящее там характеризуется высокой степенью непредсказуемости. До сих пор мы не знаем, какие истинные причины стояли за маршем группы "Вагнер", остановившейся перед Москвой поздно ночью", - отметил он.

Как сообщил польский премьер, утром в субботу он провел "провел многочисленные консультации с нашими союзниками по НАТО и Европейскому союзу. Эти разговоры показали, что мы находимся в полной синхронизации - как в плане анализа поступающих документов, так и в плане мониторинга всей ситуации и реакции".

"Польша входит в эту группу самого сильного военного союза в истории мира и, безусловно, становится все более и более защищенной благодаря инвестициям в наши вооруженные силы. У нас должно быть чем защищаться, и теперь это обеспечено", - подчеркнул Моравецкий.

Матеуш Моравецкий Польша Белоруссия Вагнер
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