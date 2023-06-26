Что случилось этой ночью: понедельник, 26 июня

Обсуждение событий в РФ Эрдоганом и Столтенбергом, заявление Польши об усилении контроля на границе с Белоруссией, переговоры Байдена и Зеленского

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- Эрдоган и Столтенберг обсудили события в РФ и вопрос членства Швеции в НАТО. Они подчеркнули, что прекращение напряженности в России "предотвратило возникновение непоправимых гуманитарных трагедий на Украине".

- Польша заявила об усилении контроля на границе с Белоруссией. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил о том, что утром в субботу он провел многочисленные консультации с союзниками по НАТО и ЕС.

- Байден и Зеленский обсудили ситуацию в России. Отмечается, что американский президент вновь заявил о "непоколебимой поддержке" Украины со стороны США, которая включает "помощь в области безопасности, экономики и гумпомощь".

- Минобороны РФ сообщило об ударе ракетами комплекса "Искандер" по инфраструктуре ВСУ. Министерство опубликовало в понедельник кадры боевой работы расчета ОТРК.

- Россия подпишет соглашение со странами Африки о сотрудничестве в космосе. Ожидается, что это произойдет на предстоящем 27-28 июля форуме "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.