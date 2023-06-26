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Байден поздравил премьера Греции Мицотакиса с переизбранием на второй срок

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поздравил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с переизбранием на второй срок.

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"От имени народа Соединенных Штатов я направляю наши поздравления премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису в связи с его переизбранием", - говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

Байден отметил, что с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с Мицотакисом.

"Вместе как союзники, партнеры и друзья Греция и Соединенные Штаты отстаивали демократию. Мы продолжим работать с правительством и народом Греции, а также с нашей энергичной греко-американской общиной в Соединенных Штатах, чтобы продолжить это наследие", - добавил американский лидер.

Как сообщает телеканал CNN, Мицотакис и его партия "Новая демократия" на выборах, прошедших в воскресенье, после подсчета почти 96% голосов набрали более 40%. Основной соперник - "Коалиция радикальных левых" экс-премьера Алексиса Ципраса, по предварительным результатам, значительно отстала, набрав более 17% голосов.

Два месяца назад в Греции уже прошли выборы. Тогда партия Мицотакиса уверенно победила, но не получила достаточно мест в парламенте для формирования правительства. Теперь же в Греции вступил в силу новый закон о выборах, согласно которому победившая партия получает бонусные места в парламенте.

США Джо Байден Греция Кириакос Мицотакис
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