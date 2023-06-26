Оставшийся на посту премьера Греции на второй срок Мицотакис принес присягу

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Кириакос Мицотакис, по итогам парламентских выборов получивший право остаться на второй срок на посту премьера Греции, в понедельник принес присягу, сообщает в газета "Катимерини".

Церемония прошла в Президентском дворце в присутствии президента Катерины Сакелларопулу и архиепископа Иеронима II.

Мицотакис поблагодарил за работу временного премьера Иоанниса Сармаса и уходящее правительство.

На выборах в воскресенье партия Мицотакиса "Новая демократия" набрала около 40% голосов. Основной соперник - "Коалиция радикальных левых" экс-премьера Алексиса Ципраса значительно отстала, набрав более 17% голосов.

Два месяца назад в Греции уже прошли выборы. Тогда партия Мицотакиса тоже уверенно победила, но не получила достаточно мест в парламенте для формирования правительства. Теперь же в Греции вступил в силу новый закон о выборах, согласно которому победившая партия получает бонусные места в парламенте.