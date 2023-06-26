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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Свыше 2 млн мусульман прибыли в Саудовскую Аравию на хадж

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Более 2 млн мусульманских паломников из 160 стран прибыли в Мекку, чтобы принять участие в хадже, сообщают в понедельник западные СМИ.

В этом году впервые после начала пандемии коронавируса COVID-19 паломничество проходит без противовирусных ограничений. В королевстве ожидают рекордную посещаемость.

"В этом году мы увидим крупнейшее паломничество в истории", - сказали ранее в министерстве хаджа Саудовской Аравии, отметив, что это случится, если все пойдет по плану. По данным министерства, в Мекку прибудет более 2,5 млн паломников.

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СМИ отмечают, что в этом году одной из наиболее серьезных проблем для паломников является жара: в понедельник в Мекке температура поднялась до 46 градусов. Минздрав рекомендовал верующим использовать зонтики, а больным и пожилым людям оставаться в помещениях в полдень, чтобы избежать солнечного удара.

Для обеспечения безопасности за паломничеством с неба наблюдают вертолеты и беспилотники.

Хадж, то есть паломничество в Мекку, где находится основная святыня ислама - Кааба, хотя бы раз в жизни в соответствии с постулатами религии должен совершить каждый правоверный мусульманин, если ему позволяет физическое здоровье и финансовое состояние.

В первый день хаджа паломники облачаются в ихрам - особую белую бесшовную одежду - и прибывают в Мекку, где совершают таваф и сай - обязательные ритуалы. Затем паломники направляются в долину Мина - предместье Мекки, где остаются на ночь. Во второй день хаджа молящиеся отправляются на гору Арафат для размышления и покаяния и в долину Муздалифа, которая находится между горой Арафат и долиной Мина. Там паломники остаются на ночь и готовятся к совершению обряда побивания шайтана на мосту Джамарат, который проходит в третий день хаджа. Для совершения этого обряда паломники направляются в долину Мина пешком после утренней молитвы, заранее взяв с собой маленькие камни. В долине на мосту Джамарат они забрасывают камнями три столба, которые символизируют дьявола. С четвертого по шестой день хаджа паломники снова совершают таваф и сай и могут остаться в долине Мина еще на две-три ночи. Хадж заканчивается трехдневным празднованием Ид аль-Адха (Курбан-байрам) - праздника жертвоприношения.

Хадж во время пандемии

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Хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей в определенное время, которое меняется ежегодно в зависимости от лунного календаря. В этом году участвующие в паломничестве мусульмане столкнутся с рядом ограничений.Саудовские власти будут следить за соблюдением социальной дистанции и усиленными санитарно-гигиеническими мерамиПаломникам не разрешат прикасаться к мусульманской святыне КаабеВо время молитв участникам хаджа нужно иметь на лице маскуВсе паломники должны были еще с прошлого воскресенья соблюдать строгий карантинИз-за коронавируса в число паломников не войдут мусульмане из-за рубежа. Хадж в этом году смогут совершить лишь те иностранцы, которые уже находятся на территории Саудовской Аравии.Хадж продлится шесть дней и завершится 2 августаОбычно ежегодно в хадже принимают участие не сотни, а миллионы человек. В прошлом году в Саудовскую Аравию с этой целью прибыли 2,5 млн паломников (фото справа).В настоящее время в Саудовской Аравии наблюдается рост числа случаев заболевания коронавирусом. В стране зафиксировано более 270 тысяч случаев заражения.
Хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей в определенное время, которое меняется ежегодно в зависимости от лунного календаря. В этом году участвующие в паломничестве мусульмане столкнутся с рядом ограничений.
Саудовская Аравия Мекка
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