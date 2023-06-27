Силы быстрого реагирования Судана объявили об одностороннем двухдневном перемирии

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Возглавляющий Силы быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммад Хамдан Дагло объявил об одностороннем перемирии на период праздника Ид аль-Адха, сообщает "Аль-Арабия".

По словам Дагло, одностороннее перемирие будет действовать во вторник и среду, за исключением случаев самообороны, говорится в сообщении.

Заявлений по этой теме со стороны ведущих борьбу против СБР вооруженных сил Судана пока не было.

Боевые действия в Судане продолжаются с середины апреля. Столкновения происходят между вооруженными силами страны и Силами быстрого реагирования. Конфликт уже унес жизни более 3 тыс. человек, свыше 6 тыс. получили ранения. Боестолкновения спровоцировали резкий рост миграции в соседние страны и перемещения людей внутри страны, в настоящее время насчитывается более 2,2 млн беженцев.