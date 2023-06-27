Молдавия начала процесс выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Молдавии запущена процедура выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ, решение ожидается в течение месяца, сообщил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

"Мы начали процесс выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Естественно, нам придется соблюсти некоторые юридические процедуры. Проект решения находится в правительстве, мы ждем заключения. Процесс запущен. Этот вопрос уже обсуждается. Проект решения будет вынесен на рассмотрение парламента в ближайшее время. Мы хотим, чтобы как можно скорее, к концу этой парламентской сессии, мы проголосовали в парламенте за денонсацию соглашения о создании МПА СНГ", - заявил Гросу на телеканале TVR-Moldova.

Говоря о выходе из других соглашений и окончательном разрыве Молдавии с СНГ, он сказал, что "правительство и МИД проводят анализ всей законодательной базы, всех соглашений, подписанных Молдавией в СНГ". "Очевидно, что это более длительный процесс. В некоторых случаях нам необходимо будет убедиться в наличии двусторонних договоров с определенными государствами СНГ, а также инициировать подписание таких соглашений", - сказал спикер.

В середине мая Гросу объявил о решении инициировать процедуру выхода Молдавии из Соглашения о Межпарламентской Ассамблее Содружества независимых государств (МПА СНГ). "Стало совершенно ясно, что 30 лет нахождения Республики Молдова в структурах СНГ не помогло нам решить приднестровский конфликт, вывести российскую армию из страны; не избавило нас от болезненных экономических эмбарго в самые сложные времена – на вина, сельхозпродукцию; не спасло нас от энергетического шантажа среди зимы, от враждебных угроз и заявлений в адрес независимости и суверенитета Республики Молдова", - пояснил спикер.

В феврале Молдавия отозвала своего постпреда из МПА СНГ.

Также в феврале министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. По его словам, республика является участником примерно 330 соглашений СНГ, многие из которых нуждаются в пересмотре. В мае парламент Молдавии принял окончательное решение о выходе из соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

Между тем представленные во вторник результаты социологического опроса, проведенного компанией CBS-AXA по заказу WatchDog.MD, свидетельствуют, что 18,9% выступают "за" выход Молдавии из СНГ, 27,2% – считают, что если это необходимо для вступления в ЕС, то Молдавии следует выйти из СНГ, 13% – что из СНГ не стоит выходить, даже если это остановит евроинтеграцию. Еще 17% считает, что надо оставаться в СНГ и не входить в ЕС, а 7,6% – что надо выйти из СНГ и не присоединяться к ЕС. Остальные 16,3% затруднились с ответом.

Если бы состоялся референдум о присоединении Молдавии к Евросоюзу, то 58,5% – проголосовали бы "за", 30% – "против" (остальные затруднились с ответом). Если бы состоялся референдум о присоединении Молдавии к Евразийскому Союзу: 37,9% – проголосовали бы "за", а 47% – "против". Если бы состоялся референдум, где надо было выбрать, Молдавия присоединяется к Европейскому или Евразийскому союзу, то 53,3% респондентов предпочли бы ЕС, 27,2% – ЕАЭС, остальные не пошли бы голосовать или затруднились с ответом.

Если состоялся бы референдум о присоединении Молдавии к НАТО: то 52,6% респондентов проголосовали бы против, а 33,4% – "за". В случае референдума о присоединении Молдавии к Румынии 50,3% респондентов проголосовали бы против, а 40% – за, остальные не пошли бы голосовать или затруднились с ответом.

Опрос проводился 10-19 июня по телефону с участием 1121 человека. Погрешность – 3%.