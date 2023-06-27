Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В Праге сообщили об увеличении поставок вооружений Украине в этом году

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Чехия с начала этого года увеличила поставки вооружений на Украину, сообщил во вторник глава правительства страны Петр Фиала.

"В целом в период с января по май Украине были переданы 24 модернизированных танка Т72, 76 БМП-амфибий, 645 противотанковых ракет и 57,3 тыс. снарядов для САУ "Гвоздика", которая выпускалась по советской лицензии, и САУ "Дана" чехословацкого производства", - сообщает агентство EFE.

Кроме того, из Чехии на Украину поступили около сотни танков Т72В, модернизированных в сотрудничестве с ЕС и Нидерландами, в частности, на них были улучшены оптика, моторы и бронезащита. Чехия также поставила Украине 16 систем ПВО "Куб", в дополнение к шести, поставленным в прошлом году.

Правительство Чехии не раскрывает данных о финансовой составляющей этих поставок, отмечает EFE.

В прошлом году Украина получила из Чехии 89 танков, 226 БМП, 38 САУ "Гвоздика" и "Дана", 33 РСЗО РМ-70, 1,5 млн единиц боеприпасов.

Украина Чехия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МИД Венгрии предрек ЕС "экономическое самоубийство" в случае сокращения связей с КНР

Лукашенко заявил, что значительная часть ядерного оружия РФ уже завезена в Белоруссию

Полномочия Столтенберга могут продлить на год уже в среду

Полномочия Столтенберга могут продлить на год уже в среду

Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

Лукашенко рассказал о роли Евкурова и Бортникова в переговорах с Пригожиным 24 июня

Белоруссия была готова направить в Россию при необходимости бригаду силовиков

Лукашенко счел, что Белоруссии будет полезен боевой опыт вагнеровцев

Лукашенко счел, что Белоруссии будет полезен боевой опыт вагнеровцев

Дым от пожаров в Канаде распространился над 75% территории Франции

Дым от пожаров в Канаде распространился над 75% территории Франции

Лукашенко уверен, что в случае крушения России все погибнут под обломками

Лукашенко сообщил, что привел армию в полную боеготовность в связи с попыткой мятежа в РФ

Лукашенко сообщил, что привел армию в полную боеготовность в связи с попыткой мятежа в РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });