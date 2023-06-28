Байден не знает, ослабла ли РФ в связи с событиями вокруг "Вагнера"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду заявил, что не может судить, ослабили ли власть в России недавние события, связанные с группой "Вагнер".

"Сложно сказать", - отметил Байден в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Слова президента США приводят американские СМИ.

Он сказал, что Россия находится в изоляции на международной арене, "и речь тут не только о НАТО и ЕС".

Ранее на этой неделе Байден заявил, что Вашингтон и его союзники не причастны к ситуации с "Вагнером" в России.