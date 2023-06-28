В Техасе из-за жары скончались 11 человек

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Не менее 11 человек скончались в округе Уэбб (штат Техас, США) из-за осложнений, связанных с перегревом, аномальная жара наблюдается и в других штатах, сообщает CNN со ссылкой на судмедэксперта округа Корин Стерн.

По данным Стерн, летальные исходы зафиксированы в прошедшие восемь дней, среди умерших - люди в возрасте 60-80 лет. Она подчеркнула, что речь идет о случаях смерти лишь среди граждан США, однако отмечается, что за последние несколько недель наблюдалось увеличение смертности из-за жары и среди мигрантов.

Стерн призвала жителей избегать обезвоживания и следить за членами семьи, друзьями и соседями, которые могут несерьезно относиться к сложившимся погодным условиям.

CNN отмечает, что накануне энергопотребление в Техасе достигло рекордно высокого уровня - в 18:00 по местному времени (01:00 среды мск) он составил 80828 мегаватт. Это превзошло предыдущий рекорд в 80148 мегаватт, установленный 20 июля 2022 года.

Отмечается, что столбик термометра в Техасе превышает 37 градусов по Цельсию, а в ряде районов штата достиг 43 градусов по Цельсию. Волна жары, как ожидается, распространится на север и восток штата. Отмечается, что в следующие шесть дней показатели температуры могут побить более 150 тепловых рекордов.

В среду температура воздуха в Оклахоме, Канзасе, Арканзасе и Луизиане достигает отметок в 37,7 градусов по Цельсию.

Национальная служба погоды в Мемфисе (штат Теннеси) предупредила, что в четверг и пятницу температура может достичь опасных показателей - 43-46 градусов по Цельсию.

Оповещения об опасных погодных условиях также распространили в некоторых частях Колорадо и Калифорнии. В Калифорнии, как ожидается, жара достигнет пика в пятницу и субботу, температурные максимумы составят 43 градуса по Цельсию.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно более 600 человек в Соединенных Штатах погибают вследствие сильной жары.